2019-01-28T15:40:40+03:00
Происшествия

В Заречном на зимней рыбалке погиб отец с тремя сыновьями

Мужчины отравились угарным газом, пытавшись согреться при помощи горелки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все четверо рыбаков были обнаружены мертвыми в своей палаткеВсе четверо рыбаков были обнаружены мертвыми в своей палаткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заречном увлечение зимней рыбалкой обернулось гибелью целой семьи. Накануне местный житель и трое его взрослых сыновей отправились за уловом на местный водоем. Через сутки мужчины перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу. Как оказалось - не зря. Все четверо рыбаков были обнаружены мертвыми в своей палатке.

- При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, тела были направлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно экспертизе, мужчины скончались от отравление угарным газом.

По одной из версий, рыбаки грелись в палатке с помощью газовой горелки и отравились угарным газом.

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