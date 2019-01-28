В Заречном на зимней рыбалке погиб отец с тремя сыновьями

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-28T15:40:40+03:00

Все четверо рыбаков были обнаружены мертвыми в своей палатке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Заречном увлечение зимней рыбалкой обернулось гибелью целой семьи. Накануне местный житель и трое его взрослых сыновей отправились за уловом на местный водоем. Через сутки мужчины перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу. Как оказалось - не зря. Все четверо рыбаков были обнаружены мертвыми в своей палатке.

- При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, тела были направлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно экспертизе, мужчины скончались от отравление угарным газом.

По одной из версий, рыбаки грелись в палатке с помощью газовой горелки и отравились угарным газом.