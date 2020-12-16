Тела обнаружили сотрудники полиции. Фото: Google maps

В поселке Совхозном на окраине Екатеринбурга произошла трагедия, на улице Кичигинской,6 погибли три человека. Основная причина – отравление угарным газом. Прибывшие в частный сектор специалисты сразу же поняли, что в доме была повреждена гофра.

Сообщение поступило в аварийную службу в 15:02.

- В доме сотрудниками полиции были обнаружены трое погибших. Аварийная бригада незамедлительно выехала на адрес. На месте была замерена концентрация угарного газа – прибор показал значительное превышение ПДК. В ходе обследования газового котла, установленного в цокольном этаже дома, обнаружено нарушение целостности гофры, предназначенной для отвода продуктов горения. Зафиксирована обратная тяга. Сигнализатор загазованности был отключен, - сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Поврежденная гофра. Фото: Екатеринбурггаз

В компании отмечают, что у жильцов не было договора на обслуживания газового оборудования.

Это далеко не первый случай гибели людей из-за отравления газом. В мае 2015 года в селе Красный Адуй в доме священника произошла утечка угарного газа из отопительного котла. Тогда отравились восемь детей и их мать. Четверо детей погибли. Сам священнослужитель в этот момент с двумя сыновьями был вне дома.