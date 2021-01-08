Губернатор Свердловской области отреагировал на смерть бывшего ректора УрГУ Владимира Третьякова. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам уральского профессора. По его словам, Владимир Третьяков был всегда предан своему делу и он стал одним из ключевых идеологов создания вуза нового типа – Уральского федерального университета.- Он прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания, к исследовательской и творческой деятельности, воспитал не одно поколение талантливых математиков и механиков, - отметил глава региона. - Великое интеллектуальное наследие и традиции, заложенные ученым, будут и впредь служить развитию образования и науки в Свердловской области.Светлая память о нашем земляке будет вечно жить в сердцах уральцев.Напомним, о смерти Владимира Третьякова стало известно 8 января. Бывший ректор Уральского госуниверситета скончался на 84 году жизни.