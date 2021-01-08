Бывший ректор Уральского государственного университета Владимир Третьяков скончался на 84 году жизни. Профессор УрФУ и почетный гражданин Екатеринбурга умер 8 января. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза. Причина смерти пока не называется.Владимир Евгеньевич Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 он окончил физмат Уральского государственного университета, а через четыре года пришел туда работать – сперва ассистентом, потом старшим преподавателем, дацентом и профессором.В 1968 году Третьяков возглавил математико-механический факультет, 20 годами позже стал проректором по научной работе, а в 1993 году был избран ректором университета и оставался на этом посту до 2007 году, после чего получил должность президента УрГУ. А с 2011 года Владимир Евгеньевич стал советником ректора УрФУ.