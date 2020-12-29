В Екатеринбурге возобновили поставки гуманитарной помощи для местных жителей. Такое решение приняли учредители фонда святой Екатерины. Продуктовые наборы уже получили 3500 человек. На поддержку могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи, пенсионеры и те, кто попал в тяжелую ситуацию из-за коронавируса.- Заявки обрабатывает и проверяет специально созданный кол-центр, который работает по рабочим дням с 09:00 до 18:00, - сообщает пресс-служба фонда.В течение года помощь уже получили 108 000 семей. В каждый набор гуманитарной помощи входят 14 видов продуктов: рис, макароны, тушенка, сахар, чай, кофе, подсолнечное масло, мука, сгущенное молоко и кондитерские изделия.