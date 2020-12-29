Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и ее экс-директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава крупнейшего производителя титана выплатит компании 1,7 миллиардов рублей в качестве компенсации по иску.Согласно документу, опубликованному на сайте суда, Михаил Воеводин обязан перечислить всю сумму корпорации до 31 декабря 2020 года. Компания подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба в сентябре 2020 года. Изначально заявитель требовал от бывшего менеджера 4,07 миллиардов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолпред отреагировал на проблемы титанового предприятия Урала. ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» пытается найти выход из сложной ситуации (подробнее)Минторг США ввел санкции для двух уральских предприятий. Всего в списке больше 100 компаний (подробнее)