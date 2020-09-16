Полпред отреагировал на проблемы титанового предприятия Урала

Полпред держит ситуацию на контроле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре стало известно о том, что предприятии «Корпорация ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде у многих рабочих сократили рабочий день. Один из крупнейших производителей титана в мире - «Корпорация ВСМПО-Ависма» в ближайшее время вернется к прежнему графику работу. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов держит ситуацию на контроле.

Полпредство сразу же связалось с руководством «Корпорация ВСМПО-Ависма».

- На этом предприятии сокращали на неполный рабочий день. Так работали порядка семи тысяч человек по обоюдному согласию. Ситуация выправляется. Насколько я понимаю, к концу сентября семь тысяч человек будут работать полный день, - рассказывает Николай Цуканов. – Объемы упали, но они находят рынки. Из этой ситуации, по их словам, предприятие постарается выйти с минимальными потерями.

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