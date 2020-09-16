Полпред Николай Цуканов: ничего не мешает мэру Екатеринбурга опираться на мнение людей

Николай Цуканов высказал свое отношение к прямым выборам мэра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2020 году провели кампанию по возвращению прямых выборов мэра города. Собранные подписи инициаторы передали в Заксобрание. Ситуация возникла из-за того, что в уральской столице у горожан отобрали право прямого выбора градоначальника. В 2018 году простые граждане выбрали депутатов Гордумы, а те единогласно захотели увидеть на посту мэра Александра Высокинского.

По словам уральского полпреда Николая Цуканова, эта история будоражит общественность то одного, то другого региона. И здесь надо понимать, действительно ли эта ситуация назрела, либо не отражает чаяний большинства жителей Екатеринбурга.

- Я особой разницы не вижу. Если человек ответственно относится к своей работе, то это [поддержка горожан на выборах] формальная политическая опора. Она, наверное, важна больше для жителей, - говорит Николай Цуканов. – Наверное, приятнее чиновнику работать, когда он получил поддержку на выборах. Но в целом, конечно, маловероятно, что это как-то существенно отразится на его успехах или неудачах. Опираться на мнение жителей мэру города никто не мешает и сегодня: идти, общаться, сотрудничать.

По словам уральского полпреда, если решение о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга будет принято руководством Свердловской области, то его ведомство поддержит эту позицию.

- Согласимся с любым решением, которое примут органы власти. Если бы провели выборы, и на следующий день Екатеринбург начал бы развиваться как Сингапур, я бы побежал и первый бы проголосовал. Но я сомневаюсь, что что-то произойдет.