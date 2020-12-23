Минторг США ввел санкции для двух уральских предприятий

В «ВСМПО-АВИСМА» утверждают, что ограничения не повлияют на производственный процесс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В санкционный список Минмпромторга США попали два крупных уральских производства - Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Каменск-Уральский металлургический завод. Перечень предприятий, в отношении которых ввели ограничения, опубликован на сайте американского Минмпромторга. Согласно представленной там информации, американские компании, которые захотят передать на экспорт или внутри страны свою продукцию предприятиям из списка, должны будут получить лицензию. Это связано стем, что американские власти опасаются, что технологии страны в конечном итоге будут использованы для военной продукции.

- Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий, требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-АВИСМА» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс «ВСМПО-Ависма». В Каменск-Уральском металлургическом заводе «КП-Екатеринбург» сообщили, что комментарий по поводу попадания в санкционный список пока не готов.

Добавим, что среди российских компаний и структур в опубликованном перечне Минторга США - Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», а также Служба внешней разведки. Всего в список вошло 103 предприятия из России и Китая.