Во время штурма Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом в ночь на 29 декабря 2020 года пострадала одна из монахинь, у которой оказалась сломана шейка бедра. К ней прихожане обители вызвали бригаду скорой помощи.Спецназ, блокировавший ворота монастыря, не пропустил карету скорой помощи на территорию обители, но врачей внутрь монастыря все-таки пустили.В итоге монахиню до машины скорой помощи донесли прихожане, включая участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова.Сам «отец Сергий» (в миру – Николай Романов) сейчас находится на допросе в Главном следственном управлении СКР по Свердловской области в Екатеринбурге.В Росгвардии и региональном СКР пока ночной визит силовиков в монастырь не комментируют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия вывезли из Среднеуральского монастыря на допрос в Екатеринбург. Сейчас бывший схимонах находится в СКР по Свердловской области (подробнее)В монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Ранее епархия заявляла о готовности решить конфликт мирным путем (подробнее)