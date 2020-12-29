В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом нагрянули силовики – ОМОН и наряды ГИБДД, которые попали на территорию обители, заблокировав ворота на вход и выход. Приехавший на место событий участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Сколов не смог попасть на территорию монастыря.Вскоре стало известно, что в Екатеринбург вывезли отца Сергия, в миру – Николая Романова. Его отвезли в Главное следственное управление по Свердловской области на допрос.В это же время стало известно, что на территории монастыря во время визита силовиков пострадала монахиня, у которой травма шейки бедра, к ней пустили врачей, однако скорая помощь проехать к пациентке пока не может.Адвокат Дмитрий Савченко, который выступает на стороне Сергия рассказал «КП-Екатеринбург» следующее:- Ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СК СКР России по Свердловской области. Эти мероприятия связаны не в рамках уголовного дела об истязании малолетних, а рамках тех уголовных дел, которые были возбуждены ранее по статьям 110 и 303. В настоящее время я не могу защищать интересы отца Сергия, так как ранее выступал в защиту других лиц, проходящих по этим делам. А вообще законность этих мероприятий посреди ночи под вопросом.В Росгвардии и Следственном комитете по Свердловской области пока ситуацию не комментируют.* Ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) изложена в новой редакции, в которой ужесточается уголовная ответственность за доведение до самоубийства или за попытки склонить к суициду путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).