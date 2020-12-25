В Кольцово сократилось количество авиарейсов в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные опубликованные пресс-службой аэропорта. Так, из Екатеринбурга с 28 декабря по 10 января включительно запланирован 1 401 рейс. В прошлом году в этот же период был выполнен 1 891 рейс, то есть на 940 больше. Улететь можно будет по 52 внутрироссийским направлениям рейсами 18 авиакомпаний.- Ожидается, что самыми загруженными днями станут 30 декабря и 10 января. Накануне Нового года в Кольцово запланировано 114 рейсов, а в последний день праздников - 114 взлетно-посадочных операций, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.Меньше всего рейсов, по данным Кольцово, ожидается в первый день наступающего года. Первым самолетом, который примет аэропорт Екатеринбурга в 2021 году, станет борт авиакомпании S7 Airlines из Москвы - планируется, что воздушное судно приземлится в столице Урала уже через четыре часа после того как пробьют куранты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз Екатеринбурга с января можно будет улететь в Ижевск. Полеты будут выполняться дважды в неделю (подробнее)Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Барнаул. Самолеты начнут летать с 16 января (подробнее)