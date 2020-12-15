Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Барнаул

Полеты в Барнаул будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга с 16 января запустят рейсы в Барнаул. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Барнаула.

- Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 03:30. Полет будет длится четыре часа. Обратно в столицу Урала самолеты будут вылетать в 08:30, прилет в Екатеринбург - в 09:15. Стоимость билета в одну сторону составляет от 2 599 рублей.