Из Екатеринбурга с января можно будет улететь в Ижевск

Red Wings запускает с января рейсы из Кольцово по шести новым направлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings запускает с января рейсы из Екатеринбурга по шести новым направлениям. В том числе улететь из столицы Урала можно будет в Ижевск и Барнаул.

- Из новых маршрутов два будут уникальными. Прямых рейсов по направлениям Екатеринбург-Барнаул и Екатеринбург-Ижевск сейчас нет, с января они будут доступны только пассажирам Red Wings, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также Red Wings с начала 2021 года будет осуществлять полеты в Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск. В Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Ханты-Мансийск самолеты будут летать два раза в неделю, а в Барнаул и Омск - три.

Сейчас в «Кольцово» базируются три самолета SSJ100 Red Wings. Полеты из Екатеринбурга этой авиакомпании по региональной маршрутной сети начались 15 сентября этого года.