Свердловский губернатор назвал способ построить вторую ветку метро в Екатеринбурге

Последнюю станцию метро открыли в Екатеринбурге 8 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

На итоговой пресс-конференции-2020 губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ему задали традиционный вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Год назад этот вопрос также поднимался, только тогда он был задан напрямую президенту Владимиру Путину. Но в период пандемии все планы в стране по перспективным проектам пришлось отложить.

22 декабря 2020 года губернатор Евгений Куйвашев сказал, что свердловские власти рассматривают возможность строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге по концессии, то есть с привлечением частного капитала.

- Мы постоянно ведем переговоры с потенциальными участниками. Мы даже рассматриваем вопрос привлечения концессионера, - заявил Евгений Куйвашев, отметив, что вопрос о сумме затрат станет понятен после появления проекта второй ветки метрополитена.

Отметим, что последняя на сегодняшний день девятая станция метро в Екатеринбурге было открыта в 2012 году.

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