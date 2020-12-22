Евгений Куйвашев: когда врачи пожаловались Путину, вопрос с выплатами уже решили

Глава региона назвал ошибку чиновников человеческим фактором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе итоговой пресс-конференции 2020 года прокомментировал вопрос с задержкой ковидных выплат медикам больницы города Качканар.

В прошлый четверг во время пресс-конференции президента уральские врачи пожаловались на задержку выплат Владимиру Путину, на что тот ответил, что нужно понять, где деньги. По словам Евгения Куйвашева, когда медики пожаловались главе государства, вопрос с деньгами уже был решен. Главную роль в этой ошибке сыграл человеческий фактор.

- Наша цель не наказать чиновников. У нас чиновник уже стало, как ругательное слово. Конечно, такие случаи бывают. Но о них нужно сразу сообщать - в оперативный штаб, мою приемную. Случаи единичные. Это человеческий фактор. Недавно такой вопрос прозвучал во время прямой линии с президентом. Кстати, к тому моменту, как обращение поступило, этот вопрос уже был решен, - резюмировал Евгений Куйвашев, отметив, что в таких ситуациях надеется на помощь журналистов.

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