Врачи Качканара, которые пожаловались Путину на отсутствие ковидных выплат, получат деньги в понедельник

Глава государства отвечает на вопросы журналистов. Фото: кадр с трансляции телеканала "Россия 24"

Сегодня, 17 декабря президент Владимир Путин на большой пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов и просто жителей России. Один из них пришел из города Качканара, что в Свердловской области. Медики пожаловались на то, что им не выплатили ни разу надбавок за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

- Конечно, будем выяснять, где эти деньги, - сказал президент Владимир Путин. - Судя по количеству обращений на данную тему, все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательнее.

Почти сразу после этого Следственный комитет России организовал проверку по ситуации, а министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что больница, из которой пришла жалоба, не работает как "ковидный" госпиталь, а лишь оказывает амбулаторную помощь тем, у кого есть COVID-19. И о том, что врачам не выплачивают надбавки, сообщения к ним уже поступали.

На похожую ситуацию президенту России жаловались врачи и нескольких других регионов. Фото: кадр с трансляции телеканала "Россия 24"

- Эта информация проверялась Фондом социального страхования, - прокомментировал Андрей Карлов. - Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять.

Еще до того, как пресс-конференция Владимира Путина закончилась, появились первые итоги проверки. Оказалось, что невыплаты все-таки были.

- Установлено, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ, - сообщают в региональном оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью. - Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник.

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