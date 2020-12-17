Владимир Путин на пресс-конференции-2020 о врачах Качканара, не получающих ковидные надбавки: «Будем выяснять, где эти деньги»

Большая пресс-конференция главы государства в 2020 году проходит в обновленном формате. Фото: кадр с трансляции телеканала "Россия 24"

17 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. В этот раз она была совмещена с «Прямой линией», поэтому свои вопросы главе государства могли отправлять все граждане России, а не только журналисты. Один из вопросов пришел из Свердловской области через волонтеров, работающих в колл-центре.

- В Качканаре, в Свердловской области, врачи не получили надбавок ни разу за работу с ковидными пациентами, - зачитала на пресс-конференции Алевтина Киселева, волонтер-медик.

Глава государства в ответ рассказал, сколько денег было выделено регионам для борьбы с коронавирусом, а также, какие меры будут предприняты.

Владимир Путин 17 декабря отвечает на вопросы журналистов и просто граждан страны. Фото: кадр с трансляции телеканала "Россия 24"

- Я хочу и вам, и тем кто к вам обратился сказать: мы действительно 10 миллиардов дали в регионы, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые еще не решены и связаны с закупкой СИЗов, подготовкой лечебных учреждений, также 5 миллиардов и даже чуть больше, мы выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям которые лечатся на дому, - сказал Владимир Путин, президент России. - Все обращения которые поступили к вам, мы систематизируем и обязательно на это отреагируем... Конечно, будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета перечислены в регионы Российской Федерации. Некоторые губернаторы докладывали, что там все в порядке, все выдается. Но бывают единичные случаи. Судя по количеству обращений на данную тему, все-таки это вопросы не единичного характера, а проблема общего. Посмотрим на это повнимательнее.

В региональном министерстве здравоохранения тем временем прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Качканаре.

- Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам, - сказал Андрей Карлов, министр здравоохранения Свердловской области. - Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять.

Спустя буквально полчаса после того, как об этой проблеме высказался глава государства, Следственный комитет России организовал проверку ситуации в Качканаре.

- В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка в связи с сообщением, поступившим в ходе Большой пресс-конференции Владимира Путина, о неполучении медицинскими работниками в городе Качканаре надбавок за работу с пациентами, зараженными коронавирусом «COVID-19», - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России.

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Если вы что-то знаете о ситуации с невыплатами в Качканаре, а также если вы медик, работающий в Качканаре, который не получил полагающихся ему в связи с пандемией коронавируса надбавок, расскажите об этом журналистам редакции «Комсомольская правда-Екатеринбург» (По желанию это можно сделать анонимно). Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru