Куйвашев похвалил «Титановую долину»

Евгений Куйвашев оценил ОЭЗ "Титановая долина"

На итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева главу региона спросили, будут ли заведены новые уголовные дела после задержания бывшего директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.

В ответ на это Евгений Куйвашев уточнил, что все детали уголовного дела являются тайной следствия. Что касается самой особой экономической зоны, то ее губернатор Свердловской области назвал одной из лучших в России.

- К нам в «Титановую долину» просится очень много инвесторов. Поверьте, там очень хорошие условия для работы. Возьмите отчет по итогам прошлого года, у нас в регионе одна из самых эффективных особых экономических зон, - подчеркнул глава региона.

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