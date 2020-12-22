Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Куйвашев похвалил «Титановую долину»

Это одна из самых эффективных особых экономических зон, подчеркнул свердловский губернатор
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Евгений Куйвашев оценил ОЭЗ "Титановая долина"

Евгений Куйвашев оценил ОЭЗ "Титановая долина"

На итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева главу региона спросили, будут ли заведены новые уголовные дела после задержания бывшего директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.

В ответ на это Евгений Куйвашев уточнил, что все детали уголовного дела являются тайной следствия. Что касается самой особой экономической зоны, то ее губернатор Свердловской области назвал одной из лучших в России.

- К нам в «Титановую долину» просится очень много инвесторов. Поверьте, там очень хорошие условия для работы. Возьмите отчет по итогам прошлого года, у нас в регионе одна из самых эффективных особых экономических зон, - подчеркнул глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоговая пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона отвечает на самые злободневные вопросы (подробнее)

Свердловский губернатор отреагировал на перестановки в мэрии Екатеринбурга. 22 декабря депутаты Гордумы приняли отставку Александра Высокинского (подробнее)

Как в Питере не будет: свердловский губернатор рассказал об ограничениях в праздники. На Среднем Урале достаточный коечный фонд (подробнее)

Евгений Куйвашев: когда врачи пожаловались Путину, вопрос с выплатами уже решили. Губернатор Свердловской области призвал не ругать чиновников (подробнее)

На Урале производство масок в пандемию выросло в 40 раз. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (подробнее)