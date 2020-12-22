В Нижнем Тагиле на проект ремонта дорог возле вокзала потратят 12,5 миллионов

Фото: администрация Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила разметила на сайте госзукупок конкурс на поиск подрядчика, который должен будет спроектировать ремонт дорог возле вокзала. Изначальная сумма контракта составляет 12,5 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет предоставить проект по капитальному ремонту транспортного узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор в первой очереди проектирования.

В проекте нужно будет учесть ремонт покрытия тротуаров, обеспечение отвода ливневых канализаций, замену бортового камня, восстановление газонов, вырубку деревьев и ремонт остановок общественного транспорта. Также должно учитываться место для установки мемориальной стелы «Нижний Тагил - город трудовой доблести».

Заявки будут приниматься до 20 января 2021 года. Подрядчик должен предоставить готовый проект до 31 марта 2021 года.

Напомним, что ранее в администрации Нижнего Тагила обсудили эскизный проект реконструкции привокзальной площади. Мэр города Владислав Пинаев одобрил концепцию благоустройства территории возле вокзала. Реконструкцию планируют начать в 2021 году.

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