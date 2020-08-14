Как перестроят Привокзальную площадь в Нижнем Тагиле, чтобы установить стелу «Город трудовой доблести»

Фото: администрация Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила путем голосования выбрали место для стелы «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Почетный знак появится на Привокзальной площади. Для того, чтобы установить стелу, территорию планируют практически полностью перестроить.

- Большинство тагильчан высказались за то, чтобы стела «Город трудовой доблести» находилась здесь. Кроме того, одно из требований Федерации, чтобы место, где будет расположен столь почетный знак, было приведено в нормальное состояние, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Согласно проекту планируется полностью реорганизовать участок улицы Садовая от проспекта Ленина до улицы Заводская. Для этого потребуется снести некоторые постройки, включая остановочные павильоны, киоски, а также демонтировать рекламные конструкции.

Фото: администрация Нижнего Тагила

На пересечении улицы Садовой и проспекта Строителей, архитекторы, создавшие эскиз, предлагают организовать круговое движение, чтобы в центре кольца установить стелу. На ней будет нанесено изображение герба Нижнего Тагила и текст Указа Президента РФ о присвоении городу почетного звания Российской Федерации, подписанного 2 июля 2020 года.

- Основная задача - разграничить транспортные и пешеходные потоки, перестроить саму площадь вокзала, чтобы жители и гости города могли любоваться стелой, которую установят в будущем, - рассказал начальник ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов.

Планируется, что на Привокзальной площади появятся три открытые автостоянки. Для стоянки автобусов и маршрутных такси проектировщики предлагают оборудовать площадку, ограниченную улицей Товарный двор, трамвайными путями по улице Садовая и территорией автовокзала. Остановка общественного транспорта согласно проекту будет размещена на участке улицы Садовой - от проспекта Строителей до проспекта Ленина.