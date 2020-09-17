Мэр Нижнего Тагила одобрил проект реконструкции привокзальной площади

Фото: администрация Нижнего Тагила

В администрации Нижнего Тагила обсудили эскизный проект реконструкции привокзальной площади. Мэр города Владислав Пинаев одобрил концепцию благоустройства территории возле вокзала и 28 сентября представит ее на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Реконструкцию планируют начать в 2021 году.

- В ближайшее время необходимо подготовить техническое задание, чтобы весной можно было определиться с подрядчиком и начать работу. Средства на разработку проектно-сметной документации в бюджете города предусмотрены, - отметил Владислав Пинаев.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Площадь реконструированной территории составит около 45 000 квадратных метров. Напомним, что на привокзальной площади поставят стелу «Нижний Тагил – город трудовой доблести».