«Скромненький пацанчик»: известный комик Satyr снял пародию на уральского певца Niletto

Артист добился большого внешнего сходства с музыкантом. Фото: скриншот видео ролика Satyr на YouTube

Один из самых известных комиков youtube Satyr (Илья Шабельников), снял пародию на екатеринбургского рэпера Niletto (Данила Прыткова). К моменту публикации ролик уже посмотрели больше 800 тысяч человек.

В ролике пародист в образе Niletto путешествует по уральской столице и показывает зрителям родной район (рэпер вырос в Лечебном районе Екатеринбурга).

- Как-то раз шел, вот прямо здесь, на этом месте. И солнце, ну, знаете? Солнце. Оно засветило мне прямо в глаз. И я такой поскользнулся и завис вот так, и не упал, - показал Satyr одну из самых известных сценических поз Niletto.

Хореографию музыканта пародист передал довольно похоже. Фото: скриншот видео ролика Satyr на YouTube

Затем «Niletto» показал подъезд, в котором в детстве грелся с друзьями.

- Когда нам нечего было есть, мы с пацанами сосали кубик Maggi. Пацаны до сих пор сидят, - сказал пародист.

Пародийный ролик заканчивается тем, что Satyr в образе Niletto решает снять клип у магазина и начинает танцевать. Стоит заметить, что Satyr довольно удачно повторил манеру танца рэпера.

- Не суди меня, постой. На мой внешний вид ты не смотри, ведь на самом деле я простой. Я такой же как и ты. Скромненький пацанчик, деньги ничего не значат. Мальчики не плачут - это кто вообще сказал? Я за мышцами чувствительность не потерял, - спел Satyr.

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