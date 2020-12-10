Уральский омбудсмен рассказала, кто поможет вернуть здоровье женщинам, пострадавшим от принудительной стерилизации в «Уктусском пансионате»

После заявлений женщин ситуацию взяли на контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области и Министерство социальной политики Фото: Олег ГАЛИМОВ

В конце ноября появилась информация о том, что Следственный комитет России начали проверять «Уктусский пансионат». Причиной стали жалобы его постоялиц на принудительную стерилизацию. Об этом СМИ в середине октября рассказала одна из пострадавших женщин. Позже о принудительной стерилизации рассказали и другие постоялицы.

Сегодня, 10 декабря, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что пострадавшим будет оказана помощь, если они захотят забеременеть.

- Тем женщинам, у которых есть возможность, и необходимость от кого-то забеременеть мы поможем это сделать, наверное, с помощью института охраны материнства и младенчества, сотрудники которого первым сказали, что попробуют это сделать, - говорит Татьяна Мерзлякова.

Правда, отметила уральский омбудсмен, заняться восстановлением здоровья пострадавших женщин можно будет лишь после того, как спадет опасность распространения коронавируса.

- Сегодня такая деятельность в силу ковид-опасности не рекомендована, - добавила Татьяна Мерзлякова.