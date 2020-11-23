После заявлений женщин ситуацию взяли на контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области и Министерство социальной политики Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге после стерилизации женщин в «Уктусском пансионате» Следственный комитет завел уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый одной из пострадавших женщин и предоставил фото постановления, подтверждающее факт возбуждения уголовного дела.

Напомним, скандал вокруг «Уктусского пансионата» разразился в середине октября, после того, как одна из его бывших постоялиц заявила, что в стенах учреждения ее подвергли принудительной стерилизации. Ее заявление вызвало большой резонанс, а позже на принудительную стерилизацию пожаловались и другие бывшие постоялицы пансионата.

- Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов», явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция, — говорится в тексте постановления СКР от 23 ноября.

В тексте постановления говорится, что руководство пансионата превысило свои должностные полномочия. Фото: читатель "КП"

Также из документа следует, что одна из женщин признана пострадавшей по этому уголовному делу «учитывая, что преступлением причинен физический и моральный вред».

О какой именно статье уголовного кодекса идет речь, в документе не указано. Вероятнее всего речь идет о 286-й статье УК «Превышение должностных полномочий». Это следует из текста постановления.

В пресс-службе регионального СКР от комментариев по поводу возбуждения уголовного дела отказались.

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