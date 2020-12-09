Бесплатно привиться от гриппа в ТЦ могут екатеринбуржцы старше 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа в торговых центрах города. Для этого медики специально выезжают в ТЦ и организуют специальную точку, в которой проводят вакцинацию. В мэрии отметили, что горожанам ставят новую четырехвалентную вакцину [ПРИМ. РЕД - предназначена для защиты от четырех различных типов вирусов гриппа], поступившую в Екатеринбург на прошлой неделе.

- Прививки ставятся бесплатно и с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. - При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Находиться на территории ТРЦ следует в медицинской маске.

В среду, 9 декабря, прививки можно будет поставить в следующих торговых центрах:

– с 11:00 до 14:00 – в аутлете Brands’ Stories (микрорайон Солнечный, улица Нескучная, 3). Горожан ждут медики из ЦГКБ № 24;

– с 14:00 до 18:00 – в ТРЦ «Радуга парк» (улица Репина, 94). Выездная бригада ЦГБ № 2 проведет вакцинацию в комнате матери и ребенка у фудкорта;

– с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 – в торговом центре «Мега» (улица Металлургов, 87).

Поставить бесплатную вакцину от гриппа можно и в прививочных кабинетах поликлиник. Детям прививки ставят в детских садах, школах и также в медучреждении по месту жительства.

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