Прививки от гриппа поставили больше миллиона уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 октября, в Екатеринбург доставили новую партию вакцины против гриппа – 222 тысячи доз взрослой вакцины. Сегодня же ее распределят между 49 муниципалитетами области.

На сегодняшний день от гриппа привились 1,2 миллиона уральцев, в том числе больше 400 тысяч детей.

- Прививочная кампания должна пройти организованно, и тогда мы будем уверены, что защитили наше население, и у нас не будет эпидемиологических вспышек гриппа и соответственно легче будут протекать все вирусные инфекции и COVID-19 тоже, - отметила замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Бесплатно прививку от гриппа могут поставить медработники и сотрудники сферы образования, ЖКХ и транспортной сферы, а также беременные женщины, дети, школьники, студенты, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.