Нужно ли ставить прививку от гриппа в 2020 году: рассказывает эксперт

На Урале стартовала прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области постепенно растет заболеваемость ОРВИ. В ближайшее время ожидается повышение числа заболевших гриппом, поэтому в конце августа началась вакцинация граждан от этого сезонного заболевания.

Чтобы избежать эпидемии гриппа, в регионе нужно привить не менее 60% жителей, а также не меньше 75% людей, входящих в группы риска. Итак, почему в 2020 году нужно поставить прививку от гриппа? Об этом на телеканале ОТВ рассказал заведующий кафедрой детских инфекционных болезней, профессор УГМУ Алебай Сабитов.

- Этот год особенный, потому что сталкиваются две волны заболеваний. Одна вызвана коронавирусом, вторая – ОРВИ, в том числе и гриппом. И как поведет себя в этой ситуации эпидемиологический процесс – сказать однозначно нельзя, - рассказывает эксперт. – Есть разные модели, в том числе и совместное воздействие двух вирусов: гриппа и COVID-19. Это может утяжелить ситуацию, в том числе и с клинических позиций. Возникнут более тяжелые формы заболеваний.

По словам Сабитова, прививка от гриппа поможет решить половину проблемы.

Прививаться нужно до начала эпидемиологического подъема, то есть в сентябре. На выработку иммунитета уйдет около двух недель. Если прививались в прошлом году, то все равно нужно сделать прививку, так как вирус меняется.

- Земной шар окутан сетью из 150 лабораторий, которые занимаются только изучением вируса гриппа. Постоянно идет мониторинг, данные передаются в референ-центры, а оттуда – во Всемирную организацию здравоохранения. И там выявляют наиболее вероятные, наиболее патогенные штаммы вирусов, - говорит эксперт.

Также Алебай Сабитов рассказал, кому нужно ставить прививку от гриппа в первую очередь?

1. Дети и лица пожилого возраста. Детей можно прививать в возрасте от 6 месяцев. Есть вариант вакцинации беременных от гриппа. В таком случае ребенок гарантированно защищен до полугода.

2. Люди, страдающие хроническими заболеваниями.

3. Учителя, медицинские работники, сотрудники социальных служб.

Отметим, что в 2020 году действуют мобильные вакцинальные группы, которые работают в торговых центрах.