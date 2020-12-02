Павлу Крекову не известен ни один случай повторного заражения COVID-19 в области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков высказался о возможных случаях повторного заражения коронавирусом. Этот вопрос чиновнику задали в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Лично мне не известен ни один подобный случай в Свердловской области, - ответил заместитель губернатора. - А те случаи, которые подозревались, как правило, не долеченные эпизоды. Вирус может жить в организме достаточно долго, бывает, что до 40 дней. Поэтому какие-то симптомы могут проявляться позже.

Также Павел Креков рассказал, что свердловские врачи теперь смогут выписывать людей, переболевших коронавирусом, дистанционно.