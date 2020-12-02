На Урале врачи будут закрывать больничные переболевшим COVID-19 дистанционно

Эта мера нужна для того, чтобы в коридорах скапливалось меньше людей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На Урале врачи будут закрывать больничный, переболевшим коронавирусом, дистанционно
В Свердловской области врачи смогут закрывать больничные переболевшим коронавирусом дистанционно.
Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
- Никаких санкций для медиков, которые будут закрывать лист дистанционно, не будет, - уточнил Креков.
Чиновник уточнил, что такая мера принята для того, чтобы в коридорах больниц скапливалось меньшее число людей.