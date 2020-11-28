По словам официального представителя свердловской полиции, в рамках подобных рейдов сотрудники МВД выявляют любые нарушения закона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 27 ноября полиция и Росгвардия устроили рейд по ночным заведениям Екатеринбурга. Силовики проверили, как заведения соблюдают указ губернатора, согласно которому запрещена работа с 23:00 до 06:00.

- В микрорайоне, о котором идет речь, располагается несколько увеселительных заведений. В рамках оперативного мероприятия «Улица», основной задачей которого является стабилизация обстановки и выявление несовершеннолетних в барах, работали сотрудники отдела полиции № 5 и наши коллеги из ОМОН региональной Росгвардии, — рассказал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Отметим, что с новой рабочей недели на учебу вернуться 9-е классы. Дистанционное обучение сохраняется для учеников 1-8 и 10 классов.

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