Фото: Лиза Алерт

В Первоуральске несколько часов назад завершили поиски 10-летней Дианы Ильясовой. Девочка ушла из дома накануне днем и не вернулась. Ее поисками занимались поисковые отряды и сотрудники полиции.

- Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь, - сообщили радостную новость в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, что недавно волонтеры «Прорыва» после гибели 11-летней Полины в Асбесте, которую искали больше четырех суток, опубликовали памятку, как избежать похищения детей. Ее можно почитать здесь.

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