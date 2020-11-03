Отказали в домашнем аресте: бразильца, задержанного Интерполом в Кольцово, оставили в СИЗО до марта

Сейчас бразилец находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. Фото: страница Эдуардо Фаузи во "Вконтакте"

В Екатеринбурге продлили срок содержания под стражей для бразильца Эдуардо Фаузи, которого в сентябре в аэропорту Кольцово задержал Интерпол. В СИЗО бразилец пробудет до 3 марта. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Ленинском районном суде, который 3 ноября принял соответствующее решение.

Напомним, на родине Эдуардо Фаузи обвиняют в поджоге студии, снимавшей фильм, где Иисус Христос предстает в образе гея. В связи с этим бразильская сторона обратилась к России с требованием об аресте и экстрадиции обвиняемого.

Адвокат Эдуардо Фаузи Виталий Черных рассказал «КП», что не согласен с сегодняшним решением суда и будет его обжаловать. Их сторона рассчитывала, что бразильца отпустят под домашний арест. В столице Урала Эдуардо мог жить в квартире у своей подруги, екатеринбурженки Анны Чернейкиной.

- Моего подзащитного собирается экстрадировать Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу Министерства юстиции Бразилии, - уточнил адвокат.

Недавно мы писали о том, что Эдуардо Фаузи попросил в России политическое убежище. В заявлении бразилец подробно рассказывал, почему не считает себя виновным.

- Запрос о предоставлении убежища пока не рассмотрен и решение по нему не принято. Соответственно, для суда это не может стать аргументом, - рассказал адвокат.

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