Ближайшие заседания гордумы перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гордуме Екатеринбурга выявили несколько случаев COVID-19. Из-за этого большинство сотрудников перевели на удаленку.

- Гордума не ушла на карантин. Комиссии, которые должны были состояться на этой неделе, мы решили перенести. Через две недели мы продолжим работу. Значительная часть аппарата заболела коронавирусом. Чтобы обеспечить безопасность другим сотрудникам, мы решили перестраховаться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. – Мы оставили на работе тех сотрудников, которые уже переболели коронавирусом и у них выработался иммунитет. Депутаты как работали, так и работают в своих округах. Обращения жителей в ежедневном режиме поступают в адрес думы, работа по ним идет. Сам я тоже на работе.

Также там сообщили, что ближайшие заседания комиссий (завтра, 3 ноября) и заседание Думы (10 ноября) будут перенесены на более поздний срок. Напомним, что в июле коронавирус подтвердился у депутата и генерального директора «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимира Крицкого. В том же месяце умерла депутат гордумы Елена Дерягина. Врачи подозревали у нее коронавирус.