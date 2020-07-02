«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус

2 Июль 2020 2020-07-02T15:02:36+03:00

Коллеги Владимира Крицкого отмечают, что он чувствует себя удовлетворительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас он находится на самоизоляции

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Пандемия коронавируса добралась и до городской Думы Екатеринбурга. Как известно «Комсомольской правде» COVID-19 подтвердился у депутата и генерального директора «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимира Крицкого. Информацию об этом подтвердили в «Группе ЛСР».

- Владимир Павлович чувствует себя удовлетворительно и уже идет на поправку, - прокомментировали в пресс-службы «Группы ЛСР». - В настоящее время находится на самоизоляции.

В «Группе ЛСР» отмечают, что тест на коронавирус Владимир Крицкий решил сдать после того, как почувствовал первые симптомы ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU