«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус
Пандемия коронавируса добралась и до городской Думы Екатеринбурга. Как известно «Комсомольской правде» COVID-19 подтвердился у депутата и генерального директора «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимира Крицкого. Информацию об этом подтвердили в «Группе ЛСР».
- Владимир Павлович чувствует себя удовлетворительно и уже идет на поправку, - прокомментировали в пресс-службы «Группы ЛСР». - В настоящее время находится на самоизоляции.
В «Группе ЛСР» отмечают, что тест на коронавирус Владимир Крицкий решил сдать после того, как почувствовал первые симптомы ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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