ДГБ №8 перепрофилировали для пациентов с COVID-19

По состоянию на 30 октября, в регионе насчитывается 35 934 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стационар детской больницы № 8 Екатеринбурга перепрофилировали под лечение больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Стационар ДГБ №8 перепрофилирован для приема взрослых пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ, поскольку отделение готово для оказания такой помощи. Детей сейчас временно перенаправляют и принимают в ДГКБ №9,- сообщили "КП" в оперштабе.

Напомним, что по состоянию на 30 октября, в регионе насчитывается 35 934 заболевших. Число смертей достигло 766.

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