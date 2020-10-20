Население Свердловской области охватил массовый психоз

Павел Креков рассказал о ситуация с коронавирусом в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным на 20 октября сохраняется непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Сегодня зарегистрировано 258 новых заболевших COVID-19, а также 9 новых смертей от вируса.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, ситуация сложная, но контролируемая. Постепенно снижается заболеваемость ОРВИ, что является первым признаком того, что скоро и другие простудные заболевания пойдут на спад. Также не растет количество больных пневмониями.

- Рост заболеваемости COVID-19 равномерный по каждому дню. Нет серьезных вспышечных моментов, что позволяет эффективно контролировать наличие коечного фонда. Сейчас мы держим свободными минимум 1,5 тысячи коек. Сегодня приступили к работе три места временной изоляции. В очереди еще шесть таких мест. Это позволит существенно разгрузить больничные койки, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 20 октября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По его словам, регион достиг рекордных цифр по числу ежедневно тестируемых граждан. В некоторые дни на Среднем Урале тестируют по 18-19 тысяч человек, область вплотную подошла к цифре в 20 тысяч.

- В обществе наблюдается психоз, потому что тестироваться хотят все, когда надо и когда не надо. Этого не нужно делать. В понедельник была ситуация, когда мы вынужденно посадили пять дополнительных диспетчеров в кол-центр Минздрава. Потому что пошел поток звонков с требованием срочно выдать результаты тестов. При этом, результаты анализов выдаются в поликлиниках, в которых эти анализы брали, либо в других учреждениях, в которых эти анализы сдавались, - рассказывает Павел Креков.

Также заместитель губернатора рассказал, что на бригады скорой медицинской помощи по-прежнему ложится огромная нагрузка. В 20% случаев оказывается, что там легкий больной с минимальной симптоматикой. Но человек настаивает, чтобы его госпитализировали.

- Хочу обратиться ко всем с настоятельной просьбой: помнить, что работники скорой помощи работают с максимальной нагрузкой. Они делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы спасти наше здоровье. Из-за этих 20% к кому-то скорая помощь приезжала позже, - говорит заместитель губернатора. – Мы вчера были вынуждены подготовить четыре дополнительные бригады от Центра медицины катастроф. В результате к утру почти в два раза снизилось подъездное время. Поэтому давайте без общего психоза.

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