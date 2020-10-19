За выходные в Екатеринбурге поймали 259 нарушителей масочного режима

На всех нарушителей составили административные протоколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные, 17 и 18 октября, в Екатеринбурге проходили рейды по соблюдению масочного режима. Специалисты проверили 1105 единиц общественного транспорта, а также 112 автомобилей такси. В итоге, были выявлены 259 нарушителей – на них составили административные протоколы. В том числе в отношении 11 водителей и пяти пассажиров.

- В проверочных мероприятиях приняли участие восемь экипажей ДПС, шесть экипажей специализированных батальонов УГИБДД по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, нарушителей искали сотрудники полиции, районных администраций Екатеринбурга, а также представители министерства общественной безопасности.

Напомним, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, маски необходимо носить в общественном транспорте и местах массового скопления людей – например, в магазинах.

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