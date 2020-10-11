В реке Выя выявили превышение концентрации нефтепродуктов

Сброс, который идет в реку Выя — стоки ливневой канализации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила превышение предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ в реке Выя.

Установлено, что сброс, который идет в реку Выя — стоки ливневой канализации. Труба состоит на кадастровом учете и принадлежит муниципалитету, то есть администрация города осуществляет полномочия собственника данной трубы.

- Исходя из протоколов лабораторного исследования, превышения допущены по нефтепродуктам в 20 раз, по взвешенным веществам в восемь раз от норматива, - рассказал TagilCity.ru природоохранный прокурор Денис Исаков.

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