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Под Екатеринбургом грузовики ездят на полигон «Северный» с нарушениями

Сотрудники ГИБДД выписали 10 протоколов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Под Екатеринбургом сотрудники городского ГИБДД проверили грузовые машины, которые ездят на мусорный полигон «Северный». Специалисты оценили исполнение соблюдения требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Выписано 10 протоколов: 5 машин с неработающим тахографом, 2 — с техническими неисправностями, еще у одной машины неисправны тормоза, два водителя не прошли медосмотр и предрейсовый контроль. Неисправная техника гремит по улицам поселка, мусор с машин разлетается вдоль дороги. Нарушения ежедневные, а вот рейды — нет! - передает слова очевидцев «Уральский меридиан».

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