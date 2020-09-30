На берегу Шарташа собираются строить коттеджный поселок

Новые коттеджи планирую построить на улице Изоплитной Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Екатеринбурге, на берегу Шарташа по улице Изоплитной собираются построить коттеджи. Застройкой займется общество с ограниченной ответственностью «Проспект «Золотой Камень». По этому поводу мэрия Екатеринбурга проведет общественные обсуждения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

- Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка», - указано в документе.

Общественные обсуждения будут проводиться до 27 октября. Экспозицию проекта можно будет посмотреть на сайте и в здании администрации с 6 по 19 октября. Участники общественных обсуждений смогут вносить свои предложения и замечания на официальном сайте города. Также можно будет высказать свое мнение о проекте в письменном обращении в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и с помощью записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.

Отметим,что новые коттеджи должны появиться на той же улице, где расположена «Бухта Квинс». Суды по делу о хищении средств пайщиков этого проекта, связанного с бардом Александром Новиковым, шли много лет. Собственники квартир в коттеджном поселке получили ключи только в прошлом году.