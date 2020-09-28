«Реагировал неадекватно»: силовики рассказали, как Игорь Новоселов вел себя в отделе полиции

По решению суда он пробудет в СИЗО пять суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции рассказали подробности задержания автохама Игоря Новоселова, получившего широкую известность после дорожного конфликта в ходе которого он сказал свою знаменитую фразу «Ты кому сигналишь, дядя». Игорь Новоселов устроил дебош в отделе полиции №3. Туда он пришел, чтобы забрать одежду умершего человека (Новоселов работает в ритуальном бизнесе). Но общение у автохама с полицейскими не заладилось.

— Начался его очередной эпизод противостояния весьма с откровенно банального факта: он пришел в полицию по делу о смерти человека, которому не являлся, как говорится, ни кумом ни братом. В связи с чем и устроил скандал, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда полицейские попытались успокоить дебошира, тот отреагировал на это по-хамски.

- Он выражался отборным матом в общественном месте, на законные замечания сотрудников полиции реагировал крайне неадекватно, чем нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Вероятно, Новоселов так и не сделал правильных выводов после предыдущих нашумевших случаев, произошедших с ним, — подытожил Валерий Горелых.

В итоге на Игоря Новоселова составили административный протокол о мелком хулиганстве. По решению суда он пробудет в СИЗО пять суток.

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