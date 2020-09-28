Автохама Игоря Новоселова отправили в СИЗО

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный автохам Игорь Новоселов, прославившийся после фразы «Ты кому сигналишь, дядя» вновь попал в переплет. На этот раз он устроил дебош в отделе полиции №3. Там он поссорился с начальником отдела. За что на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Как рассказали в Кировском районном суде, за этот поступок Игоря Новоселова отправили в СИЗО сроком на пять суток.

Всероссийская «слава» пришла к нему в 2013 году после того, как в Интернете появилась запись с видеорегистратора. На ней еще тогда 20-летний парень угрожает ножом мужчине, который осмелился посигналить нарушавшему правила Новоселову.

Но это не единственный поступок Игоря Новоселова, принесший ему «славу». В мае 2017 года автохама отправили в колонию за нападение на таксиста и общественника Владимира Рудякова.

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