Виновник смертельной аварии на Малышева пытается выйти на свободу

Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник смертельной аварии на Малышева Владимир Васильев вновь пытается выйти на свободу. Завтра в 15:00 в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию уличного художника, которому недавно продлили срок содержания под стражей.

Напомним, что ДТП с участием Васильева унесло жизни водителя такси Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова.

Ранее мы уже писали, что на самом первом допросе Владимир признался, что именно его лучший друг Глеб был инициатором угона машины. Но потом от этих показаний «внезапно» отказался.