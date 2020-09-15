Волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа очистили от мусора берег Верх-Исетского пруда

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Волонтеры ВИЗ-Сталь и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК) присоединились к всероссийской экологической акции «Чистый берег», которая проходит по под эгидой Министерства природы Российской Федерации.

Вкладом работников в социально значимое дело стала очистка от мусора пляжной зоны Верх-Исетского пруда Екатеринбурга. Заводчане привели в порядок береговую территорию, покрасили пляжные кабинки и брендировали их предупредительными табличками.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

«Более 60 металлургов ВИЗ-Стали и ВИЗа регулярно участвуют в волонтерских акциях, связанных с улучшением городской среды. Особенно активно мы поддерживаем экологические инициативы заводчан, направленные на пропаганду бережного отношения к природным богатствам. Акцию «Чистый берег» проводим ежегодно. Она дает возможность привлечь внимание горожан к необходимости сохранения уникального пруда, с которым связана история Верх-Исетского завода и города Екатеринбурга», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Добровольческое движение на ВИЗ-Стали и ВИЗе стало неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятий. Заводчане помогают в строительстве спортивных площадок, озеленяют и благоустраивают город, поддерживают ветеранов и малообеспеченных земляков и т.д.