На Среднем Урале от коронавируса умерли еще девять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Всего их в регионе 533. В сегодняшней сводке также зафиксировали 124 новых случая. Больше всего – в Екатеринбурге (+28).

Общее число зафиксированных в регионе новых случаев – 27172.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 400. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 20842 человека. Только за сутки из больниц выписали 58 пациентов.

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