Следователи установят причину смерти мужчины, которому не помогли врачи на Уралмаше

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В Екатеринбурге сегодня активно обсуждают ситуацию, которая вызвала у горожан возмущение - бригада реанимации проехала мимо мужчины, которому стало плохо на улице. Очевидцы заметили проезжающий мимо автомобиль реанимации и попросили помочь. Но врачи даже не вышли к пациенту, а вскоре и вовсе уехали. Мужчина скончался, когда к нему подоспела другая скорая. Инцидент произошел возле остановки «Сварщиков» по улице Донбасской.

В Горздраве Екатеринбурга объяснили, что в машине у медиков, которую остановили очевидцы, находился ребенок. Мальчика нужно был срочно госпитализировать. К ситуации подключилась сначала прокуратура и пообещала провести проверку, а затем и следственный комитет.

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка в целях выяснения всех обстоятельств смерти мужчины на остановочном комплексе, - рассказали в СК по Свердловской области.

Внешних признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Сейчас сотрудники ведомства опрашивают очевидцев. Кроме того назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. Также следователи проверят информацию о том, что медики отказали в помощи умершему мужчине.