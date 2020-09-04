Сначала не вышли из машины, а затем уехали: в Екатеринбурге медики скорой помощи отказались спасать умирающего мужчину

Фото: предоставлено "4 Каналом"

В Екатеринбурге медики скорой бросили умирающего мужчину, которому требовалась помощь. Это случилось на улице Донбасская на Уралмаше сегодня, 4 сентября. Взрослый мужчина по неизвестной причине упал на землю, а прохожие попытались вызвать ему врачей.

- Ему стало плохо, он упал. Через некоторое время у остановки появилась машина реанимации. Люди на улице стали просить их о помощи, но медики не вышли из автомобиля, а затем уехали», - сообщил очевидец «4 Каналу».

Свидетелями ситуации стали дети. 14-летний подросток даже снял происходящее на видео.

На кадрах видно, как взрослый мужчина лежит на асфальте, а рядом стоит желтая машина скорой помощи. Но врачи даже не выходят из автомобиля, сидят внутри и переговариваются по телефону. А затем и вовсе уезжают. Позже мужчина умер так и не дождавшись помощи.

В Горздраве Екатеринбурга объяснили ситуацию. Там сообщили, что очевидцы сами остановили мимо проезжающую скорую, а внутри автомобиля уже был пациент – ребенок, которого срочно нужно было госпитализировать.

- Об остановке, бригада сообщила по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела. Поскольку, назначенная на данный вызов, реанимационная бригада по мониторингу системы Глонасс, установленной в оперативном отделе Станции скорой медицинской помощи, находилась на подъезде к данному адресу, и состояние ребенка, находившегося в машине фельдшерской бригады, требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит движение в направлении инфекционного стационара. По данным системы Глонасс, реанимационная бригада, назначенная на данный вызов, прибыла по указанному адресу в 11.28, т.е. через 2 минуты после происшествия. К сожалению, на момент осмотра врачом-реаниматологом, пациент находился в состоянии биологической смерти, что подтверждалось объективными признаками, - рассказали в Горздраве.