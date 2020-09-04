Свердловская прокуратура проверяет врачей скорой помощи, которые отказались спасать мужчину на Уралмаше

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В Екатеринбурге прокуратура принялась разбираться с медиками скорой помощи после случая, когда врачи отказались спасать пациента. Сегодня, 4 сентября на остановке в районе Уралмаша стало плохо мужчине, который упал на асфальт. Прохожие попытались вызвать скорую, а пока они ехали очевидцы остановили мимо проезжающую бригаду других медиков. Врачи даже не вышли к пациенту, а вскоре и вовсе уехали. Пострадавший скончался, когда к нему подоспела другая скорая.

- Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент, а также его обстоятельства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, запрошена необходимая документация в Управлении здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, на станции скорой медицинской помощи, - заявили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В Горздраве Екатеринбурга также объяснили ситуацию. По их словам, в машине скорой помощи, которую остановили очевидцы, находился ребенок. Мальчика нужно был срочно госпитализировать.