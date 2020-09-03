В Екатеринбурге отменили концерт Стинга

Концерт Стинга должен был пройти в Екатеринбурге 25 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фанатам Стинга в Екатеринбурге сегодня сообщили неприятную новость - билеты на концерт легенды придется сдать – долгожданного концерта в этом году не будет. Выступления отменили не только в столице Урала, но и в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Екатеринбург - Экспо, на сцене которого 25 сентября должен был пройти концерт.

Как рассказали представители концертной площадки, организатор предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным.

- Стинг искренне сожалеет о том, что разочаровал фанатов и с нетерпением ждёт возможности возвращения в Россию для выступлений, - сообщается в группе ВКонтакте Екатеринбург - Экспо.

Чтобы вернуть деньги за несостоявшийся концерт нужно обратиться к билетным операторам, то есть, в то место где приобретался билет.

Напомним, что Стинг собирался исполнить на концерте в Екатеринбурге композиции, написанные на протяжении всей карьеры как в составе группы «The Police», так и в качестве сольного исполнителя.